Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il Torino è pronto a regalarsi due acquisti dal Verona

Il Torino ha conquistato una pesantissima vittoria contro la Fiorentina, grazie al gol di Aleksey Miranchuk: lo 0-1 consegna ai granata tante speranze per proseguire la rincorsa all’Europa. Eppure, il presidente Urbano Cairo sembra intenzionato a regalare al mister Ivan Juric due pezzi importanti dal mercato.

Come riporta il portale Torinogranata.it, la prossima settimana sarà decisiva per portare il centrocampista del Verona Ivan Ilic al Torino. C’è un interesse anche da parte del Brighton di De Zerbi, ma i granata sono attualmente in netto vantaggio. Oltre a lui, dovrebbe presto arrivare un altro acquisto dai gialloblù: il Torino è intenzionato a bloccare anche Hien.