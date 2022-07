Dragowski allo Spezia, la firma arriva nei prossimi giorni. Per il portiere un triennale e per la Fiorentina…

Sta per concludersi l’avventura di Bartolomej Dragowski alla Fiorentina. Il portiere polacco, dopo aver perso il posto da titolare e la fiducia dell’allenatore nell’ultima stagione, lascerà Firenze per spostarsi solo di pochi chilometri. Il suo approdo infatti sarà a La Spezia alla coorte di Luca Gotti, per sostituire il partente Ivan Provedel, tra gli altri, ex obiettivo per la porta viola.

Secondo Città dello Spezia, si va verso la soluzione della trattativa, che entro lunedì dovrebbe essere definita con l’acquisto a titolo definitivo di Dragowski dalla Fiorentina per una cifra tra 3 e 4 milioni di euro. Il nazionale polacco dovrebbe firmare un triennale da 2.5 milioni di euro di ingaggio totali. Pronto a salutare Provedel, che va a contendere la maglia da titolare a Luis Maximiano alla Lazio.