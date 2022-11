Dragowski e Maldini provano l’impresa Spezia, ma Giroud spegne i sogni dei liguri Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita a San Siro tra Milan e Spezia.

I rossoneri sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Theo Hernandez al 21esimo. L’1-0 ha resistito fino al 59esimo, quando Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, leggende rossonere, ha segnato il gol del momentaneo pareggio. Al 89esimo, poi, il gran gol di Giroud in semi rovesciata che ha spento le speranze dei liguri per il 2-1 finale. Il francese, che si è tolto la maglia, è stato poi espulso per doppio giallo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma 25, Lazio 24, Inter 24, Udinese 23, Juventus 22, Torino, Salernitana 17, Sassuolo 15, Empoli 14, Fiorentina 13, Bologna 13, Monza 10, Spezia 9, Lecce 9, Sampdoria, Cremonese 6, Verona 5.