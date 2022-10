Drągowski può già cambiare aria? Difficile, ma il richiamo Premier League stavolta si può fare. La situazione

Il portiere dello Spezia ed ex Fiorentina Bartłomiej Drągowski è già al centro di alcune voci di mercato, provenienti dalla Polonia. Il portale meczyki.pl riporta l’interesse del Leicester City nei suoi confronti. Non è un trasferimento così semplice o realistico, dato che il numero 69 bianconero è approdato a La Spezia soltanto nell’ultima estate.

C’è da dire che, effettivamente, la fiamma Premier League non si è mai spenta. A giugno, per dinamiche che riguardano l’impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno (date le poche presenze), non ha potuto trasferirsi in Inghilterra. Vista la titolarità allo Spezia, la musica è cambiata.