Dragowski: “Quanto mi ha fatto arrabbiare il gol di Immobile, quella sconfitta ha avuto conseguenze negative. Voglio vincere con la Fiorentina”

Bartolomej Dragowski, estremo difensore della Fiorentina ha parlato così a La Gazzetta dello Sport: “Parata più bella della stagione? Non posso dire una sola parata anche perché per me le parate più facili sono in realtà quelle più difficili. Quello di Immobile in Fiorentina-Lazio. Eravamo nel recupero e non meritavamo di perdere. Quella sconfitta ha avuto conseguenze negative. Obiettivi? Mi piacerebbe giocare le competizioni europee, vincere qualche trofeo magari con la maglia viola e sarebbe bellissimo difendere la porta della mia nazionale ai mondiali”.

