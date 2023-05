Due finali sono tanta roba. E adesso c’è da divertirsi. Inter e West Ham, la Fiorentina non ha paura

La Fiorentina ha giocato, ha commesso errori, ha sciupato, ha dominato. E ha vinto all’ultimo secondo di recupero del secondo tempo supplementare. Quando ormai i rigori sembravano inevitabili. Strameritata questa finale. Quasi solo una squadra in campo a Basilea, una vittoria che conta tantissimo e che consegna la seconda finale della stagione. A Praga, tutti a Praga. Trascinati da Gonzalez, il giocatore più forte che nel momento più difficile tira fuori classe e precisione. Gioia infinita per i tanti tifosi Viola arrivati fino in Svizzera per inseguire un sogno che adesso si avvera.

Adesso la partita di Torino servirà soltanto per prepararsi alla finale di mercoledì a Roma contro la corazzata Inter. Più di 23.000 biglietti venduti in casa viola, si va verso i 28.000 e quindi verso il tutto esaurito per colorare di viola metà Olimpico. L’occasione è ghiotta, per tornare nella storia, per tornare in Europa League, in una partita secca. Chiaro che la squadra di Inzaghi è nettamente più forte, chiaro che le chance sono inferiori rispetto a quelle nerazzurre. Ma la speranza è che l’Inter sia un già un po’ con la testa alla finale di Champions, che non sia nella serata migliore, e che la Fiorentina (come accaduto altre volte, anche quest’anno) contro i nerazzurri trovi la giornata giusta, perfetta.

Provarci è ormai necessario, esserci è più bello, vincere sarebbe incredibile. Mercoledì mezza Firenze sarà a Roma, per godersi uno spettacolo che mancava da troppo tempo, da troppi anni. Finalmente una finale (la prima di due), la prima della storia di Commisso. In novanta minuti può succedere di tutto, ce lo insegna il calcio, da sempre. E di favoriti raramente ce ne sono.

Due finali sono tanta roba. Saranno difficili entrambe ma entrambe meritate. E adesso c’è da divertirsi, da godere, da sognare. Inter e West Ham, la Fiorentina non ha paura.