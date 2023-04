Due milioni di valide ragioni per andare avanti. E i ricavi salirebbero in doppia cifra

Il traguardo della semifinale di Conference League sarebbe significativo per la Fiorentina, dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico.

Il passaggio del turno ai danni del Lech Poznan frutterebbe altri 2 milioni, con il club di Commisso supererebbe gli 11 di ricavi ottenuti per i premi Uefa.

E non sarebbe finita qui: solo dal campo la Fiorentina avrebbe la possibilità di ambire ad altri 5 milioni (3 per il raggiungimento della finale e 2 per la vittoria della coppa).