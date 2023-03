Duncan, ecco il motivo della mancata convocazione per la sfida contro l’Inter

Oltre a quella di Jovic, preventivata dopo l’infezione virale rimediata in Nazionale, tra i convocati della Fiorentina per la gara contro l’Inter spicca l’assenza di Alfred Duncan. Il centrocampista non prenderà parte alla trasferta di San Siro, ma non per motivi particolarmente seri. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, infatti, semplicemente Duncan non è al meglio della condizione e così Italiano e il suo staff hanno preferito lasciarlo a Firenze ad allenarsi per recuperare la giusta condizione in vista delle prossime partite.