Duncan ed una grande occasione. Barak scala mediano? Due le alternative per Italiano

Dopo quasi due mesi la Fiorentina oggi al Franchi contro il Monza riparte da qualche certezza e da qualche dubbio, gli ultimi ovviamente innescati dagli infortunati e dai rientri post Mondiale. Su tutti, quello legato a Sofyan Amrabat. Il marocchino è rientrato di recente a Firenze e si è allenato poco. Ecco perchè in mezzo al campo, complice l’indisponibilità di Mandragora, un posto da titolare lo ha il ghanese Duncan. E accanto? Nel 4-2-3-1 viola dovrebbe vedersi Barak, arretrato nel ruolo di mediano. Così scrivono La Nazione ed il Corriere dello Sport-Stadio.

Una delle soluzioni alternative si chiama Alessandro Bianco. Tre presenze in Conference League, il classe 2002 non ha ancora un minuto all’attivo in campionato. Decisione comunque sul filo e difatti Italiano si prenderà anche la mattinata di oggi per scegliere. A difendere Terracciano sarà la linea composta da Dodo che ha smaltito l’acciacco della scorsa settimana, Milenkovic, Quarta (entrambi in leggero vantaggio su Igor) e Biraghi.

Sempre fuori Sottil e Gonzalez, saranno Ikoné e Kouame ad occupare le rispettive fasce di competenza (destra il francese, sinistra l’ivoriano) con Bonaventura nei panni di incursore partendo dalla posizione di trequartista. Attenzione però, c’è anche la possibilità di vedere una linea a 3 in mezzo o lo stesso Jack più basso accanto a Duncan. Il centravanti? Italiano punterà subito di nuovo su Jovic a cui chiede il definitivo salto di qualità, lo stesso auspicato da Cabral tutte le volte che il brasiliano sarà chiamato in causa, perché la rincorsa in classifica della squadra viola non può prescindere dai gol dei due.