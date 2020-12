Duncan, la distanza dalle idee di Prandelli lo proietta sul mercato. Interessamento Lazio, una manovra che non prevede Caicedo

Per il centrocampo della Fiorentina, in uscita, occhio a quanto potrà accadere con Duncan. Il giocatore sembra piuttosto distante dalle idee di gioco di Prandelli e questo può avere ripercussioni in chiave mercato. Su Duncan, al momento, si legge su La Nazione, è da registrare solo un interessamento della Lazio che però vuole tenere il discorso fuori da possibili manovre con il club viola per Caicedo.

Per l’ex Sassuolo, la Fiorentina, appena un anno fa, aveva investito una cifra molto importante e quindi ogni discorso relativo al futuro del giocatore dovrà essere fatto su una base economica che permetta alla società di non svalutare troppo il prezzo del cartellino.