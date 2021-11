DV9, una ritrovata tranquillità frutto di un compromesso che conviene a tutti (FOTO)

Dusan Vlahovic, reduce da una tripletta contro lo Spezia al Franchi, ha postato una foto con sguardo fiero in maglia viola sul suo profilo Instagram (che potete vedere qua sotto). A prescindere da questo, cosa si può dedurre dei recenti avvenimenti sulla situazione mentale del serbo?

Analizzando tre momenti-chiave che hanno seguito il mancato rinnovo (il “rifiuto” da parte della curva al saluto del Serbo al termine del match a Bergamo, il rigore che l’attaccante non ha calciato contro il Cagliari, diversamente che contro lo Spezia, gara in cui l’ha calciato e messo a segno) si può asserire che c’è stata un’evoluzione nel rapporto e che un compromesso è stato raggiunto tra società a Vlahovic: il serbo giocherà con la massima determinazione fino alla fine dei suoi giorni in viola, e la società così come la tifoseria gli garantiranno la necessaria tranquillità, per convenienza di entrambi.