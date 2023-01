E alla fine Immobile convince Sarri a farsi convocare per la partita contro la Fiorentina

Per la partita di oggi alle ore 18 tra Lazio e Fiorentina ci sarà anche il capitano dei biancocelesti Ciro Immobile. Il capitano dei capitolini ha convinto il tecnico Maurizio Sarri di stare meglio dopo l’infortunio muscolare accusato un paio di settimane fa e con tutta probabilità andrà in panchina per provare a giocare alcuni minuti a gara in corso.

Di seguito la lista dei convocati della Lazio:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.