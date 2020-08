E alla fine Milenkovic potrebbe rinnovare. Milik? Un’idea che potrebbe diventare qualcosa di più

La Fiorentina è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa di Beppe Iachini. Il tecnico viola ha chiesto che Nikola Milenkovic non sia ceduto e alla fine, potrebbe essere accontentato: il serbo, come si legge su tuttomercatoweb.com, potrebbe rinnovare il contratto – oggi in scadenza nel 2022 – nelle prossime settimane.

In attacco c’è la tentazione che porta ad Arkadius Milik: possibile un contatto tra le parti nei prossimi giorni. L’attaccante del Napoli, per adesso, è solo un’idea, ma potrebbe diventare qualcosa di più. Una delle alternative è Piatek, anch’esso polacco come l’ariete di Gattuso.