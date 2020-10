E dopo il gol in Coppa Italia, per Gori arriva anche la prima rete in campionato

Si parla tanto di attaccanti ma la Fiorentina ne ha uno che manda in prestito ormai da tre stagioni: si tratta di Gabriele Gori, classe ’99, che dopo aver fatto molto bene all’Arezzo in Serie C l’anno scorso, quest’anno si sta giocando le sue carte in cadetteria, a Vicenza. Per lui è la seconda esperienza in B dopo quelle con poco spezia a Foggia e Livorno: oggi è arrivata anche la prime rete in campionato per il centravanti fiorentino, dopo il gol all’Udinese in Coppa Italia qualche giorno fa. Per lui un bel colpo di testa sugli sviluppi di un corner, nel match contro il Pisa.

