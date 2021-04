È il giorno della Fiorentina Primavera: alla ricerca della terza Coppa Italia di fila (con un rientro importante)

Al Tardini di Parma oggi alle 18.00 andrà in scena la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Lazio. I viola si presentano all’appuntamento da tre anni consecutivi e sono reduci da due vittorie del trofeo su due. Non c’è due senza tre dice il proverbio, noi lo speriamo. Di fronte però c’è una Lazio che vorrà riscattarsi da un’annata storta in campionato. Non che quello dei viola stia andando meglio. Una finale a sorpresa se guardiamo la classifica di Primavera 1, tra due squadre in zona playout: Fiorentina 12esima, Lazio 14esima, anche se con 8 punti di distacco l’una dall’altra. Le due compagini si ritroveranno di fronte proprio nel prossimo turno di campionato per lo scontro diretto.

Tornando a oggi per la Fiorentina c’è da segnalare il ritorno di Dutu, che potrebbe tornare addirittura titolare in difesa vista la squalifica di Frison. Un giocatore importante che torna dopo tanti problemi fisici e lo fa quando c’è da vincere. Oggi l’occasione per la Fiorentina Primavera e per la società viola di sollevare il secondo trofeo della gestione Commisso.