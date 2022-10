E intanto la panchina di un ex Fiorentina è già in bilico in Serie B

Potrebbe già giungere al capolinea l’avventura dell’ex Fiorentina Fabio Liverani sulla panchina del Cagliari. Come riporta Il Secolo XIX, l’avvio di campionato traballante dei sardi in Serie B avrebbe spinto il club a sondare il terreno per individuare già un sostituto.

Le prime idee sono quelle di Diego Lopez, che ha già allenato il Cagliari in passato. La decisione comunque non è ancora presa, e Liverani probabilmente avrà un’ultima occasione nella prossima partita contro il Genoa.