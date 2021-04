E intanto l’ingresso in campo di Martinez Quarta contro la Juventus frutta al River Plate una manciata di milioni

Sembra non essere esattamente il preferito di Beppe Iachini, ma ciò non toglie che Lucas Martinez Quarta rappresenta per la Fiorentina il centrale difensivo del futuro. Lo sa anche il River Plate, che dal canto suo incasserà progressivamente un discreto guadagno dalla cessione dell’argentino.

Oltre a una parte fissa, infatti, al club sudamericano spetta anche una parte che varia in base ai bonus raggiunti da Martinez Quarta. Come riporta il portale Ambito proprio ieri, subentrando al posto di Venuti e raggiungendo la ventesima presenza in maglia viola, il difensore ha fruttato al River Plate 3 milioni di euro.

Da ricordare anche che il River Plate dovrà versare il 15% dei soldi guadagnati al club di origine di Martinez Quarta. Allo stesso tempo, si è anche assicurato una percentuale sulla eventuale rivendita futura da parte della Fiorentina.