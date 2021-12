E intanto Mourinho può rilanciare l’obiettivo viola Borja Mayoral anche in campionato: “Si, è un opzione per domani”

Dopo il gol siglato di tacco in Conference League l’attaccante in forza alla Roma Borja Mayoral è tornato anche nelle grazie dell’allenatore giallorosso Josè Morinho, che poco fa ne ha parlato così alla vigilia della gara contro lo Spezia: “Borja Mayoral e Ambrahm hanno giocato bene e abbiamo tanti assenti, sono un’opzione. Anche Shomurodov e Felix possono giocare. Abbiamo delle opzioni, ma sono contento perché hanno fatto i loro gol. Per un attaccante non è sufficiente giocare bene per l’opinione pubblica, servono i numeri. Sono gol importanti per la loro autostima”.

Ricordiamo che la Fiorentina è da tempo sulle tracce dell’attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid in prestito alla Roma. Resta da capire quanto è fattibile ora la trattativa per portarlo in viola dato che da adesso in poi potrebbe giocare con più continuità con la maglia giallorossa.