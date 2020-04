E intanto qualcuno si immagina la nuova maglia della Fiorentina… coi bordi oro e le strisce tricolori

La Fiorentina, dopo gli anni con Le Coq Sportif, passerà a Robe di Kappa nella prossima stagione.

Nonostante questa certezza, su Instagram, il profilo rib_designer ha immaginato una nuova maglia della Fiorentina firmata Adidas. Un progetto sicuramente curioso visto i bordi oro e le three stripes coi colori della bandiera italiana. Per il grafico, poi, la fantasia sulla maglia avere il viola come colore dominante e, inoltre, altre tonalità dello stesso a formare una sfumatura.

Un progetto che non vedrà mai la luce, almeno nel breve periodo, visto il nuovo accordo di sponsorizzazione ma che può far parlare di sè.