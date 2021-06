E intanto un ex portiere della Fiorentina potrebbe tornare in Serie A

Un altro ex portiere della Fiorentina potrebbe tornare in Italia. Dopo Tatarusanu, accasatosi al Milan come numero dodici, anche Norberto Neto potrebbe ritrovare la Serie A. Secondo sport.es, sulle sue tracce ci sarebbe la Roma che ha bisogno di rifondare completamente il reparto.

Il procuratore di Neto si trova a Milano per parlare con alcune società, tra cui anche quella giallorossa. La Fiorentina potrebbe dunque ritrovare il portiere brasiliano da avversario, cosa non possibile ai tempi della Juve quando faceva più che altro panchina dietro Buffon. E nel caso, con i tifosi che pian piano torneranno allo stadio, c’è da immaginarsi l’accoglienza che gli riserverebbe il Franchi…