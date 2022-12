E intanto Vlahovic sarebbe già sul mercato. Il paradosso della Juventus, che potrebbe essere costretta a salutarlo

L’attaccante della Juventus ed ex Fiorentina Dusan Vlahovic è in un momento estremamente negativo, dopo il flop Mondiale con la sua Serbia, che ha terminato l’avventura in Qatar ai gironi. Il suo morale è corrispondente a quello di tutti coloro che si aggirano nell’ambiente Juventus: ormai da due settimane, la società bianconera riversa in condizioni di incertezza e difficoltà economica.

Proprio a causa delle poche disponibilità, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il mercato chiama Vlahovic. Da essere il punto cardine della Juventus del futuro a uno dei primi cedibili: sarebbe uno scenario più che plausibile, vista l’estrema necessità di fare cassa dei bianconeri, che tra l’altro devono ultimare il pagamento del serbo alla Fiorentina. Quattro o cinque top club europei, tra cui l’Arsenal primo in Premier League, sarebbero già interessati al giocatore.