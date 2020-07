E la Fiorentina regala l’ennesimo primo gol in A ad un avversario: La tradizione che puntualmente si ripete

Vuoi sbloccarti in Serie A? Sappi che non esiste un avversario migliore della Fiorentina per farlo. La tradizione puntualmente si è ripetuta contro il Sassuolo e a beneficiarne stavolta è stato il difensore turco Mert Müldür. Nella circostanza possiamo parlare di un vero e proprio regalo, perché Müldür ha approfittato di un grossolano errore in area viola di Castrovilli, il quale ha perso un pallone sanguinoso a due passi da Dragowski.

La circostanza ha avuto un’ampia eco in Turchia dove oggi si parla molto di questo ragazzo classe 99, elemento della nazionale under 21 del proprio paese.