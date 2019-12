E l’ultima volta della Roma al ‘Franchi’…

L’ultima volta per la Roma fu bufera. Di quelle che portano via ambizioni e sicurezze, mettendo al loro posto un senso di precarietà che non porta mai lontano. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’ultima volta al Franchi finì 7-1. Senza «se» e senza «ma». Era il 30 gennaio scorso e nei quarti di finale di Coppa Italia la Fiorentina spazzò via la Roma di Di Francesco e Monchi, che ammise di aver vissuto «il giorno più doloroso» della sua carriera. Con queste premesse, sarebbe lecito pensare che Paulo Fonseca possa aver evocato gli spettri del passato per tenere alta la concentrazione fra i suoi, invece niente di tutto questo «Non ne abbiamo parlato, nessuna parola a riguardo», ha detto con un sorriso.