E ora il grande centravanti: La questione finisce direttamente nelle mani di Commisso

Dopo l’arrivo di Bonaventura e quello molto probabile di Borja Valero, la Fiorentina in entrata lavora per fare arrivare a Firenze un grande centravanti. Sarà proprio questa una delle molteplici tematiche sul tavolo del presidente Rocco Commisso che tra martedì e mercoledì prossimo riuscirà dovrebbe tornare per la prima volta in città dopo il lockdown.

Piatek continua ad essere il nome più gettonato in questo senso, ma il club viola sta aspettando che l’Hertha Berlino scenda con le proprie pretese economiche e possa venire incontro alla Fiorentina. Occhio anche a Thuram del Borussia Monchengladbach che potrebbe essere stato uno degli argomenti di discussione dell’incontro avuto ieri da Pradè con Raiola.