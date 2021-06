E per sostituire Italiano allo Spezia spunta anche il nome di… De Rossi!

La Fiorentina ha stregato Vincenzo Italiano, che a breve diventerà il nuovo allenatore viola. Non è bastato il rinnovo del contratto con lo Spezia firmato poche settimane fa per trattenerlo in Liguria, con il club bianconero che adesso è alla ricerca di un sostituto per la prossima stagione. Tra i nomi per il successore c’è anche quello di Daniele De Rossi, attualmente collaboratore di Mancini in Nazionale agli Europei. Il nome dell’ex giocatore della Roma è stato più volte accostato anche alla panchina della Fiorentina, ma quella dello Spezia, potrebbe essere per De Rossi la prima esperienza in Serie A. A riportarlo è il sito primocanale.it