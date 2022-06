“E’ una fake news”, così la Fiorentina liquida l’ipotesi di una cessione. Le prospettive future

“Un uomo dentro la Fiorentina liquida la notizia come sciocchezza, usando su whatsapp un’espressione più colorita. A New York un rappresentante del cerchio magico del presidente Rocco Commisso usa le classiche due parole: ‘fake news’”. Il giornalista Massimo Basile ha scritto così sul Corriere dello Sport-Stadio in merito alla notizia di una possibile cessione della società viola a un fondo arabo.

Dagli States arriva dunque la notizia che Commisso non ha messo in vendita la Fiorentina: e se dovesse farlo, sarebbe lui a deciderne le tempistiche e i modi. Non è inoltre da scartare l’ipotesi che il tycoon italo-americano ceda la società e mantenga il centro sportivo, dandolo in affitto così da garantirsi un ricavo fisso. I segnali dell’ultimo periodo – si legge – non fanno pensare a una società in smobilitazione e il calo delle interviste di Commisso sarebbe il frutto dei consigli della componente americana della Fiorentina.