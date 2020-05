E una virologa apre anche…alle partite con il pubblico sugli spalti! “Perchè i teatri si e gli stadi no?”

Intervistata dal Corriere dello Sport la virologa Maria Rita Gismondo ha aperto anche ad un futuro prossimo con il pubblico sugli spalti “Non capisco perché esistono tanti timori per riaprire al calcio e non si hanno nell’autorizzare uno spettacolo concertistico all’aperto. Le regole per la sicurezza, distanziamento e mascherine obbligatorie, valgono per uno stadio come per gli spettatori dell’opera. Fermo restando che sono entrambe situazioni che si svolgono all’aperto e che le regole di accesso contingentato sono più facilmente applicabili in uno stadio. Potrei dire che rinviare queste riaperture sarebbe meglio, ma se si apre da una parte, lo si può anche dall’altra”.