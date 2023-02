E Zaniolo raggiunge Torreira al Galatasaray

Fumata bianca per il trasferimento di Nicolò Zaniolo al Galatasaray, che raggiungerà proprio in Turchia l’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira. Affare fatto: i due club stanno sistemando gli ultimissimi dettagli in questi istanti. Il numero 22 della Roma è pronto a volare in Turchia per iniziare la nuova avventura lontano dall’Italia.