Ecco “I magnifici undici”, la nuova canzone per la Fiorentina con le firme di Narciso Parigi e Mogol – VIDEO

Una nuova canzone per la Fiorentina. Il brano è stato svelato in anteprima dalla stessa società, sui propri sociale e su YouTube (qui sotto il videoclip). Una canzone che porta firme importanti come quelle di Narciso Parigi, autore anche dell’inno viola, Mogol e Carlo Donida Labati. La voce è quella di Lorenzo Andreaggi e il brano si trova all’interno del disco “Italia, America e ritorno”ed.Larione10. Un ritmo allegro e spensierato, che descrive come “magnifici undici” i calciatori della Fiorentina, definita la squadra “più atletica, più giovane e più magica che c’è”. Un omaggio al grande Narciso.