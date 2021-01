Ecco l’editoriale tutto granata: “La Fiorentina è stata graziata da Di Bello. Belotti non è un simulatore ma ha fatto scena”

A due giorni da Torino-Fiorentina, è arrivato l’editoriale tutto granata di Andrea Pavan su Tuttosport, da cui di fatto pare che la squadra viola abbia “rubato” un punto grazie al sig. Di Bello:

“… Ecco perché non cavalchiamo le proteste – di Cairo, di Vagnati, di Nicola – per l’arbitraggio con la Fiorentina: perché i primi due non meritano le attenuanti che cercano, mentre il tecnico sa di non poter giustificare i suoi 11 giocatori per non aver saputo vincere contro 9. Detto ciò, adesso non possono passare due linee di pensiero che stravolgono la realtà, ribaltando addirittura la frittata dell’altra sera. La prima falsa verità è che la Fiorentina sia stata danneggiata dal disastroso Di Bello: no, la Fiorentina è stata graziata sullo 0-0, di un rigore solare, specie se paragonato a quello concesso a Benevento”.

L’editorialista sottolinea poi scorrettezze “minori” della Fiorentina, rimaste impunite ed altri episodi “tutti penalizzanti per il Torino”.

“E veniamo alla protesta fondata della Fiorentina: l’espulsione di Milenkovic. Il suo tete-a-tete con Belotti è sciocco e imprudente ma quella del serbo è una spintarella, non una testata, e il Gallo lì ha fatto scena. Ma da qui a far passare Belotti come un simulatore o uno scorretto è una forzatura greve e ingiusta”.