“Ecco perchè avrei preferito trovare la Juventus in finale di Coppa Italia. Senza Europa…”

Questo pomeriggio Gianfranco Monti, conduttore televisivo e noto tifoso della Fiorentina, ha avuto modo di analizzare la situazione in casa viola a poche ore dalla delicata semifinale di questa sera contro la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni a Radio Bruno:

“ Dopo le ultime due batoste, e mi riferisco a quelle con il Lech Poznan e con il Monza, mi auguro che la Fiorentina abbia ben chiaro che a certi livelli si deve entrare in campo belli cattivi per portare a casa risultati: voglio pensare che la Fiorentina non sbagli di nuovo. E stasera la squadra ha il dovere di conquistarsi la finale di Roma. Il momento no? Sono convinto che Italiano non sarà stato felice del gol preso a Monza, non voglio pensare che sia lui a chiedere alla squadra di attaccare sempre anche quando si è in vantaggio. Da quello che so io il tecnico era molto arrabbiato domenica, e lo era già all’intervallo: tanto che a fine partita è stato un quarto d’ora in più nello spogliatoio per metabolizzare quanto successo e discutere pesantemente con la squadra. La Fiorentina deve recuperare la mentalità vincente di qualche partita fa: gli errori che la Fiorentina deve correggere sono mentali, sopratutto nella mentalità con cui si deve gestire una partita. Ho sempre detto di aver voluto la Juventus in finale per due motivi: il primo è perche ero attratto da morire da una finale contro i bianconeri, nonostante tutti gli strascichi che potrebbero esserci in casa di sconfitta, il secondo è perchè ritengo l’Inter è una grossa squadra, fatta di campioni. La Juventus fa questa stagione perche ha i vari Gatti, Miretti, Fagioli ecc ecc. E’ in corso un processo di svecchiamento alla Juve, ed è chiaro che qualche errore sia stato fatto dalla dirigenza. L’Inter che ho visto ieri fa comunque paura, ha una rosa di alto livello”.

Ha poi concluso parlando del futuro della squadra di Vincenzo Italiano: “Sono dell’idea che si possa parlare di futuro senza considerare questo presente. La Fiorentina si è ripresa, ma questo percorso lo doveva fare fin da subito. Il futuro è adesso. Ci sono tante partite decisive nelle prossime settimane. La squadra deve dare tutto ora, per giocarsela con tutti. Se alla fine di questa stagione poi non vai in Europa, è chiaro che il processo di crescita subirebbe uno stop: al contrario andarci vorrebbe dire fare un gran progresso.”

