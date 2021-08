Ecco perché la Fiorentina, a due settimane dall’esordio, non conosce ancora la propria avversaria in Coppa Italia

La Fiorentina ancora non sa quale sarà la sua prima avversaria ufficiale di questa stagione. La formazione gigliata guidata da Vincenzo Italiano esordirà in Coppa Italia tra due settimane, ma il caos legato all’esclusione del Chievo Verona dalla Serie B ha rimischiato le carte in tavola, soprattutto per quanto riguarda il ranking della manifestazione.

Inizialmente la Fiorentina avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno eliminatorio l’Ascoli, numero 36 del ranking. Con l’esclusione del Chievo però, la graduatoria potrebbe scalare di una posizione, vedendo l’ingresso alla posizione numero 36 della ripescata Cosenza (che diventerebbe così l’avversaria dei viola).

Ancora tutto in forse, perché il Chievo Verona ha depositato ieri il ricorso al Tar del Lazio contro la decisione di escludere la squadra veronese dal campionato cadetto. Adesso bisognerà aspettare una risposta dal tribunale, che arriverà presumibilmente nei prossimi giorni, per capire anche chi sarà la prima avversaria della Fiorentina di questa stagione.