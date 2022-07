Ecco Puig, talento blaugrana in cerca di affermazione. La Fiorentina per la svolta? VIDEO

La notizia è di sabato, ed ora piovono conferme sul vivissimo interesse della Fiorentina per Riqui Puig, eclettico centrocampista in forza al Barcellona, classe ’99. Anche la redazione di Fiorentinanews.com ha avuto riscontri sulla trattativa molto calda tra la Fiorentina e la dirigenza blaugrana per il calciatore. Puig è un centrocampista versatile, di eccezionale tecnica e grande personalità. Destro di piede, se la cava senza problemi anche col piede ‘debole’. Può giocare sia da mezzala che da centrale, ma anche da trequartista. Un elemento molto eclettico, ancora alla ricerca della zona migliore della mediana e della trequarti in cui esprimere le proprie qualità e trovare continuità e maggiore concretezza.

Bravissimo in fase di palleggio e estremamente a suo agio nella gestione della sfera, è sul piano fisico che maggiormente deficitario. Il giocatore di Matadepera non arriva al metro e 70 di altezza e non è supportato da una struttura robusta. Rapidità, qualità e inventiva senza dubbio le sue doti migliori, tali da compensare la poca intensità senza palla e le capacità nei duelli. Il suo contratto scadrà nel 2023, ed il Barcellona, alla disperata ricerca di fondi, si sta liberando degli elementi non imprescindibili della rosa: il calciatore è un’occasione interessante su cui la dirigenza viola si è buttata con vigore. Il suo valore di mercato, complice anche la vicina scadenza contrattuale, non può oggi spingersi troppo in alto. Si parla di una cifra compresa tra i 7 ed i 10 milioni di euro.

Nell’attesa di offrire maggiori novità sulla trattativa, ecco dei video per provare a dare un’idea delle caratteristiche del talento del vivaio blaugrana: