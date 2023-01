Edoardo Pierozzi ai saluti con il Palermo: possibile ripartenza dalla Serie C, tre club interessati. Cambio di piazza in vista anche per Dutu

Tra il calciatore di proprietà della Fiorentina Edoardo Pierozzi e il Palermo, squadra dove si è trasferito in prestito nell’ultima estate, è già finita. Qualche screzio con Corini e una necessaria sfoltita alla rosa dei siciliani hanno portato a questa decisione del club rosanero, confermata anche dal ds Rinaudo.

Il classe 2001, adesso, cerca una nuova piazza da cui ripartire per potersi mettere in luce. Secondo quanto riportato dal portale Lacasadic.com, il futuro di Edoardo Pierozzi potrebbe essere in Lega Pro: lo cercano Juve Stabia, Virtus Entella e Pro Vercelli.

Destino in bilico anche per Eduard Dutu, centrale difensivo che non sta trovando spazio alla Reggina. Anche la sua avventura si interromperà presto: l’italo-rumeno tornerà alla Fiorentina per poi ripartire per un nuovo prestito. In dirittura d’arrivo l’accordo con il Gubbio, secondo nel girone B di Serie C. A riportarlo è Alfredopedulla.com.