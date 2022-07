Effetto Europa: Moena verso il sold-out, procede alla grande la campagna abbonamenti

Comincia oggi la vera stagione della Fiorentina, con il primo giorno di ritiro in quel di Moena. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la località trentina sarò presa d’assalto dai tifosi viola, andando per il tutto esaurito nelle due settimane di permanenza. Arrivano buoni numeri anche per quanto riguarda la nuova campagna abbonamenti, aperta solo qualche giorno fa. I tagliandi venduti al momento sarebbero circa 8mila.

L’effetto Europa si fa sentire a Firenze, con un mercato scintillante che ha riportato il giusto entusiasmo per l’inizio della stagione.