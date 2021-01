El Shaarawy pronto a rinunciare a tanti soldi pur di tornare. La Fiorentina si è mossa per lui

Stephan El Shaarawy continua il pressing per liberarsi dal contratto che lo lega allo Shanghai Shenhua. Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che il giocatore potrebbe anche rescindere e rinunciare così a tanti soldi pur di tornare nel nostro campionato e mettersi in mostra per andare all’Europeo.

La Roma è in prima fila per riaverlo, ma sul Faraone c’è anche la Fiorentina che si è mossa negli ultimi giorni.