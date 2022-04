Elmas: “Vogliamo vincere tutte le partite, ma adesso pensiamo solo alla Fiorentina perché sappiamo che sarà una partita dura e dobbiamo fare bene”

Mancano ancora alcuni giorni alla delicata sfida tra Napoli e Fiorentina, ma ovviamente le due squadre sono già a lavoro per preparare nel miglior modo la gara. Entrambe reduci da vittoria, le due squadre competono ancora per obiettivi importanti, e per i partenopei ha suonato la carica Elmas, centrocampista azzurro che è intervenuto così su Radio Kiss Kiss: “Siamo andati a Bergamo ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare, sapevamo che era difficile, ma abbiamo giocato la nostra partita. E fortunatamente abbiamo portato a casa i tre punti. Il gol? Bellissimo per me e per la squadra, un contropiede eccezionale. Vogliamo vincere tutte le partite. Ci abbiamo sempre creduto, siamo una grande squadra, il nostro mister è grande. Crediamoci fino alla fine. La gara con la Fiorentina? La stiamo preparando bene, c’è sempre entusiasmo. Ci alleniamo bene, pensiamo solo alla Fiorentina in questo momento perché sappiamo che è una partita dura e dobbiamo fare bene”.