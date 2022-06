Emergono le cifre che spenderà il Sassuolo per Agustin Alvarez: il Penarol rinuncia alle richieste che aveva fatto alla Fiorentina

L’attaccante del Penarol Agustin Alvarez, seguito nei mesi scorsi dalla Fiorentina, è ormai ad un passo a vestire la maglia del Sassuolo. Sky Sport riferisce alcuni dettagli sulla trattativa, che verrà acquistato dal club neroverde per circa 11-12 milioni di euro, senza percentuali sulla futura rivendita, alle quali la società uruguaiana hanno rinunciato. Va evidenziato che erano state queste richieste a bloccare la trattativa con il club viola pochi mesi fa.

Viene precisato che per arrivare al giocatore è stata battuta la concorrenza di Southampton e Bayer Leverkusen, oltre ovviamente a quella dei viola. Alvarez è atteso in Italia per la prossima settimana