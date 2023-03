Emozioni in campo, ma non solo: il destino ha riportato Pioli a Firenze, nel ricordo di Astori a 5 anni dalla scomparsa

Sarà una serata dalle mille emozioni quella che si preparano a vivere i tifosi viola, ma non solo, che saranno presenti all’Artemio Franchi per la gara di sabato contro il Milan. Emozioni non solo sul campo, perché il 4 marzo sarà l’anniversario della morte di Davide Astori, scomparso a Udinese quasi anni fa.

Destino ha voluto che in panchina, da avversario, ci fosse anche Stefano Pioli, che fu protagonista assoluto di quel periodo tristissimo della storia viola, essendo l’allenatore gigliato. Un legame quello con Astori che Pioli si porterà per sempre inciso sulla pelle, tatuato. Da quel tragico 4 marzo, le storie della Fiorentina e di Stefano Pioli non sono più le stesse.