Ennesimo lungo stop

A desso c’è il report medico sull’infortunio di Nico Gonzalez, dopo le notizie in arrivo giovedì dal ritiro dell’Argentina che di fatto hanno impedito all’esterno viola di partecipare al Mondiale in Qatar. E come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, non sono buone nemmeno per la Fiorentina e per Vincenzo Italiano, perché non si tratta di una cosa di poco conto e pur mancando un mese e mezzo esatto al nuovo inizio del campionato, è presumibile che gli effetti si possano far sentire almeno fino alla ripresa.

I tempi di recupero: se la prima diagnosi dovesse essere confermata, il rientro effettivo per una lesione muscolare di secondo grado è nell’ordine dei 30-40 giorni e, quindi, è concreta l’ipotesi di una rincorsa verso il possibile ritorno in campo per Fiorentina-Monza (4 gennaio). Quel campo che Gonzalez in questa stagione ha “visto” soltanto in dieci delle ventitré occasioni (per appena 390 minuti disputati) in cui la squadra di Italiano è stata finora impegnata tra Serie A e Conference League.