“Entro la fine della Copa America si saprà il nuovo club di Nico Gonzalez. E’ ideale per Gattuso”

Un parere su Nico Gonzalez arriva da parte di Alex Milone, telecronista per Sportitalia e molto attento al calcio argentino: “Gonzalez è uno di quelli ideali per Gattuso, per come ha giocato di recente il Napoli, è un ragazzo che ormai è in Europa da un paio d’anni per cui è ambientato e la sua avventura allo Stoccarda credo possa concludersi – ha detto a Radio Bruno – E’ un giocatore simile a Insigne ma più robusto fisicamente, anche se il fisico è un suo possibile infortunio. Lascerei da parte però la stagione appena conclusa, dove ha avuto molti problemi, vista particolarità della preparazione. Minacce Premier? Il calcio inglese è quello un po’ più attraente, ora lui è concentrato sulla Copa America, c’è chi lavora per lui e penso che entro la fine del torneo (che inizierà domani ndr) si conoscerà la sua destinazione”.