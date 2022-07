Entusiasmo brasiliano

Larghi sorrisi, allegria brasiliana, tatuaggi a non finire e tanta, tanta aspettativa. Finalmente Il quarto tassello , dopo Jovic, Mandragore e Gollini, si è inserito nel puzzle di Vincenzo Italiano. Adesso è davvero ufficiale: Dodò è della Fiorentina. L’ex giocatore dello Shakhtar Donetsk è sbarcato prima di pranzo nel ritiro di Moena con i suoi agenti e ha salutato subito i dirigenti e la squadra. Poi ha partecipato con i compagni al leggero allenamento sul campo sussidiario in preparazione dell’amichevole col Trento, finita 4-1 per i viola.

Ma i 1500 tifosi presenti sulle tribune hanno gioito molto di più prima dei gol, quando il brasiliano si è presentato in mezzo al campo con Joe Barone e ha firmato il contratto con addosso la maglia viola. Sulle spalle, il numero 2. Che è quello che avrà per tutta la stagione, con buona pace del vecchio proprietario, Martinez Quarta, che si accontenterà del numero 28. Noblesse oblige.