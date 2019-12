Eriksson: “Lasciai la Fiorentina perchè non aveva ambizione di vincere. Volevano stare…”

L’ex allenatore svedese della Fiorentina, Sven Goran Eriksson è intervenuto a The Coaches Voice parlando anche del suo addio alla società gigliata: “Sarei potuto restare alla Fiorentina? Ma a quel tempi (Il 1989 ndr), la Fiorentina è una squadra con l’ambizione di stare al centro della classifica, non di poter vincere qualcosa(ed indica in su ndr)”.

Una dichiarazione pesante, forse troppo, di un allenatore che è rimasto in viola dal 1987 al 1989 e che poi andò al Benfica subito dopo.

🗣️ “I could have stayed in Fiorentina but at that time, Fiorentina were a team with ambitions to be in the middle of the table – not ambitions to win anything.”

Sven-Göran Eriksson says he returned to Benfica in 1989 because he wanted to compete at the top again. pic.twitter.com/JqvE6Zv5jl

