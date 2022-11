Errori arbitrali, la Fiorentina comanda la classifica. Nessun’altra squadra ha subito più torti dei viola

Non è retorica, la Fiorentina in queste prime quindici giornate di campionato è stata influenzata (anche) dalle decisioni arbitrali. Secondo la moviola di calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri, il club di Commisso è stato il più penalizzato in questa prima parte di stagione.

Il mancato rigore a Ikoné e la svista sul fallo di Rebic ai danni di Duncan sono soltanto le ultime gocce di un vaso che stava versando acqua da tempo. Queste e altre (come la mancata espulsione di Dimarco in Fiorentina-Inter) hanno finito per trascinare la società gigliata al primo posto nella classifica delle squadre più danneggiate (o ultima – a dir si voglia – tra le “aiutate”). Con -7 punti, la Fiorentina comanda, alla rovescia, una graduatoria che vede alle prime posizioni proprio il Milan e al primissimo gradino l’Atalanta di Gasperini.

Questo il link all’articolo citato: