Gli esami medici a cui sono stati sottoposti Lorenzo De Silvestri e Gary Medel non hanno evidenziato lesioni dopo gli infortuni subiti. I difensori del Bologna svolgeranno un programma differenziato nei prossimi giorni e le loro condizioni saranno valutate via via.

Rimane in dubbio la loro presenza nella partita contro la Fiorentina al Franchi in programma nel lunch match di domenica. Non ci sarà sicuramente invece Arthur Theate, che è squalificato e non sarà della partita.