Fabio Grosso riporta il Frosinone in Serie A: decisivo il successo contro la Reggina dell’assente Pierozzi

Quattro anni dopo il Frosinone torna in Serie A. È il risultato arrivato questa sera dal Benito Stirpe che ha consegnato l’aritmetica promozione ai ciociari. Grazie al successo per 3-1 sulla Reggina, la formazione allenata dal campione del mondo del 2006 Fabio Grosso si è guadagnata un posto nel prossimo campionato della massima serie.

In rete ci sono andati Borrelli, Insigne (il fratello del più noto Lorenzo) e Caso; per la Reggina in gol l’ex Parma Hernani. Da segnalare negli ospiti l’assenza del difensore di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi, squalificato nella precedente gara contro il Brescia. Il campo ha parlato: il Frosinone lascia la B e torna in Serie A a distanza di quattro anni.