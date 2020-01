Falchi: “Nuovo STADIO? A Campi è complesso, ma noi ci siamo. Non sia un tabù farlo fuori da Firenze”

Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, ha parlato a Lady Radio del nuovo stadio della Fiorentina. Queste le sue parole: “Non deve essere un tabù il fatto che il nuovo stadio della Fiorentina possa essere fatto fuori dai confini di Firenze. E’ chiaro che qualsiasi progetto deve considerare che lo stadio muove decine di migliaia di persone. E che abbia bisogno di una serie di infrastrutture, tra cui la tramvia e lo svincolo autostradale. Se sono previste, bene: altrimenti, diventa un problema. Siamo ancora alla fase di riflessione su dove abbia più senso collocare lo stadio e su dove la Fiorentina intende realizzarlo. Se sarà Campi Bisenzio, noi siamo a disposizione per dare il nostro contributo per capire come lo stadio possa inserirsi in un contesto complesso dal punto di vista della viabilità. Basta avere le risorse e la volontà di intervenire”.