Fascetti: “Chiesa ancora deve fare il salto di qualità. Quando tornerà Ribery sarà dura per Iachini scegliere in attacco”

Eugenio Fascetti, ex allenatore viola, è intervenuto a Radio Bruno per parlare della situazione che si sta vivendo in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Iachini è un grande protagonista e ha il mio rispetto perchè ha fatto tanta gavetta. Penso che Chiesa debba ancora fare il salto di qualità, gli manca continuità. Lo vedo più come un’ala perché non può coprire tutta la fascia. Quando Iachini riavrà anche Ribery sarà dura per lui scegliere i giocatori in attacco. C’è una bella abbondanza di attaccanti alla Fiorentina“.