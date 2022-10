Fascetti: “La Fiorentina è una squadra appiattita e prevedibile. Ma Italiano riuscirà a crescere ancora”

L’ex tecnico Eugenio Fascetti intervistato dal Brivido Sportivo, ha parlato così della Fiorentina di Italiano: “Mi pare di aver visto una squadra appiattita, e per questo diventata prevedibile. In Italia ti studiano e sono poi bravi a bloccare le tue fonti di gioco. Però credo che Italiano si stia adoperando su questo. Il problema del gol esiste in questa Fiorentina. Però la responsabilità non è solamente degli attaccanti”.

Poi ha proseguito: “C’è bisogno che tutta la squadra si esprima al meglio, cercando di arrivare il prima possibile nella metà campo avversaria. Italiano va lasciato lavorare, sono convinto che riuscirà a crescere ancora”.