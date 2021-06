Fascetti: “Poca chiarezza negli obiettivi della Fiorentina. Un allenatore sa che Firenze non è una piazza facile”

L’ex allenatore Eugenio Fascetti ha detto la sua a tuttomercatoweb parlando delle vicende legate al mondo viola: “La Fiorentina? Vedo poca chiarezza negli obiettivi. Una squadra che da 3 anni si salva all’ultimo ha bisogno di idee chiare. Un allenatore sa che Firenze non è una piazza facile, a me piacerebbe Italiano per la panchina”.

Infine su proprietà e singoli: “Un voto alla proprietà? 5,5 perchè capisco le difficoltà. La squadra? Non conosco Nico Gonzalez, ma con lui e Vlahovic in attacco dovrebbe essere messa bene. Io confermerei anche Ribery”.